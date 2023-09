Marotta | «Inter con titolari e co-titolari! Da Istanbul più convinzione»

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Beppeha parlato dell’e di come la squadra sia stata costruita per affrontare più competizioni. Poi ricorda la finale persa CONSAPEVOLEZZA ? Beppea Infinity nel prepartita di Real Sociedad-: «Questo è un gruppo cresciuto nell’esperienza e nella consapevolezza, la società quando partecipa in queste competizioni vuole farlo sempre nel migliore dei modi. Abbiamo tanta voglia, vogliamo anche fare forse meglio dell’anno scorso. Con Ausilio e Baccin abbiamo voluto creare una squadra cone co-. Sono tutti giocatori di valore, sta all’allenatore gestirli. Le scelte di oggi dimostrano il coefficiente alto della squadra. Il Triplete è qualcosa di straordinario, ma l’esperienza dell’anno scorso non ha fatto altro che rafforzare la ...

Curiosità: Giuseppe Marotta, detto Beppe (Varese, 25 marzo 1957), è un dirigente sportivo italiano, amministratore delegato dell'Inter e consigliere della Lega Nazionale Professionisti Serie A.

L'si sta cominciando a muovere già in prospettiva futura per rinforzare la rosa a disposizione ... L'ad Giuseppevorrebbe regalare al proprio allenatore quell'elemento che abbina quantità e ......da tempo è finito nel mirino di Ausilio e, ma non solo: sulle sue tracce c'è anche la Juventus che è pronta ad andare in missione per soffiarlo ai nerazzurri. Calciomercato Juventus e, ...

L'Inter può prendere un altro attaccante dalla rivale in Serie A: è sfida al Siviglia e anche a José Mourinho e la Roma ...Marotta, Ausilio e Baccin sono stati bravi e fantasiosi e hanno ... In Europa lo status di outsider di lusso l’Inter se l’è meritato sul campo. Non ne vedo molte più forti in giro, ma è meglio non ...