Marocco | il salvataggio dell' asinello rimasto per giorni sotto le macerie

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ildi unche viene estratto dalledi un edificio crollato nel villaggio di Imni - n - Isli, alla periferia di Marrakech. Èintrappolato per seidopo il ...

msxml3.dll

error '80072ee2'

The operation timed out

/soluzioni-cruciverba/wikinewsearc1.asp , line 82

Ildi un asinello che viene estratto dalle macerie di un edificio crollato nel villaggio di ... È rimasto intrappolato per sei giorni dopo il devastante terremoto che ha colpito il. ...... con il dubbio che siano almeno il doppio e circa 10.000 dispersi) e del terremoto in(... funzionava e si chiamava Mare Nostrum, ma il suo obiettivo era ilnon il respingimento. ...

Marocco, il salvataggio dell'asinello rimasto per giorni sotto le ... Il Sole 24 ORE

Terremoto in Marocco, il salvataggio di un gatto sotto le macerie La Stampa

Roma, 20 set. (askanews) - Il salvataggio di un asinello che viene estratto dalle macerie di un edificio crollato nel villaggio di Imni-n-Isli, alla periferia di Marrakech. È rimasto intrappolato per ...L’intera comunità internazionale e gli Stati dell’Unione europea stanno esprimendo la massima solidarietà per quanto accaduto in ...