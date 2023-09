Maria Monsè attacca Beatrice Luzzi | lo sfogo su Instagram

Curiosità: Maria Monsè, nome d'arte di Maria Concetta La Rosa (Castel di Iudica, 17 febbraio 1974), è un'attrice e personaggio televisivo italiana.

Come lo scorso annoe la figlia Perla, hanno condiviso ogni istante dell'evento, con foto video e reel su instagram:come giudice nelle prime giornate e poi come conduttrice nella ...Grande assente Perla, la figlia di, che dopo essersi iscritta ai provini è stata rifiutata. Questo dovuto al fatto che solitamente nel programma non possono partecipare i figli dei ...