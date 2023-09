Maria Corleone | Terza Puntata | La Decisione Inaspettata Di Maria!

Leggi su uominiedonnenews

(Di mercoledì 20 settembre 2023)prende unae la comunica a tutti. Luca inizia a perdere le speranze di poter stare nuovamente con la, e i suoi sentimenti sono contrastanti…prosegue ed arriva al suo terzo appuntamento. Si tratta di un punto di svolta per la storia, in quantoprende unatanto importante quantoche sconvolge lo stesso Luca. Quest’ultimo si trova a dover prendere delle decisioni importanti sul suo futuro. Ma prima di vedere che cosa sta per succedere, facciamo un piccolo passo indietro.: dove eravamo rimasti? Don Luciano accusa ...