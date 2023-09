Maria Corleone | oggi seconda puntata su Canale 5

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 20 settembre 2023) In onda alle 20.40 Stasera su5 va in onda alle 20.40 ladi. La serata del 20 settembre è dedicata al secondo degli 8 episodi previsti per la serie creata da Pietro Valsecchi, diretta da Mauro Mancini, elaborata da Mizio Curcio e Paolo Marchesini, prodotta da Taodue e Clemart in collaborazione con RTI. La protagonista della fiction che ha ottenuto ottimi ascolti all’esordio è la giovane stilista, intepretata da Rosa Diletta Rossi. Per inseguire i suoi sogni si trasferisce a Milano cercando di conciliare la sua vita con l’indossolubile legame con la sua famiglia, una delle principali nell’universo della mafia. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.