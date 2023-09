Marelli di Crevalcore | De Palma Fiom davanti allo stabilimento | “Per la prima volta si vuole fare la transizione licenziando Problema di tutti”

(Di mercoledì 20 settembre 2023) “Questa è laazienda in cui si pensa che si puòlai lavoratori e le lavoratrici. Dobbiamo aprire una questione generale per il paese”. Sono le parole del segretario della, Michele De, che nel pomeriggio di oggi, mercoledì 20 settembre, è andatoai cancelli dell’azienda da ieri in mobilitazione permanente, dopo chene ha annunciato la chiusura. Decisione che ha messo in allerta i sindacati, che hanno annunciato una mobilitazione permanente. Nella fabbrica disono impiegati 229 dipendenti, impegnati nella produzione di collettori di aspirazione aria e di pressofusi di alluminio per motori endotermici.”L’azienda – ha aggiunto – tolga di mezzo la discussione sulla ...

Curiosità: La Weber è una storica fabbrica di carburatori, facente parte del gruppo Magneti Marelli, a sua volta di Calsonic Kansei, fondata da Edoardo Weber nel 1923 a Bologna. Entrata a far parte del gruppo Magneti Marelli dalla fine degli anni ottanta, Weber è stato mantenuto solo come marchio commerciale. I carburatori Weber vengono prodotti in Spagna a Guadalajara vicino a Madrid.

chiude il sito di(Bologna) VEDI ANCHE Renault chiude i suoi stabilimenti in Russia Stellantis: al via i tagli negli stabilimenti italiani Case auto fermano stabilimenti in Russia. ...Insieme a Fiom, Fim e Uilm abbiamo affrontato diverse situazioni di crisi, tra cui proprio quella dello stabilimento delladi. Pertanto, dopo la notizia da parte didella ...

Marelli chiude l'impianto da 230 dipendenti di Crevalcore: “Insostenibile mantenere la produzione” il Resto del Carlino

Marelli chiude lo stabilimento di Crevalcore. Il gruppo è controllato dal fondo Usa KKr che l’ha… Il Fatto Quotidiano

La lunga fine dei motori a combustione comincia a mietere vittime: chiude lo stabilimento Marelli di Crevalcore, che dà lavoro a 230 persone ...L’annuncio dato ieri da Marelli al tavolo sindacale di chiudere lo stabilimento di Crevalcore in Emilia Romagna e sopprimere 230 posti di lavoro, “incarna quanto da molti anni la Fim e tutto il sindac ...