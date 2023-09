Marco | Giorgio e Filippo | chi sono i figli di Nicola Pietrangeli

Leggi su metropolitanmagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Susanna Artero, conosciuta quandoaveva 21 anni e lei 18, à stata sua moglie ed è la madre dei suoi tre. Ha due nipoti. Da sempre ha fama di playboy, ma è anche stato tradito. Dall’intervista della scorsa primavera a Repubblica: «L’abito del playboy me lo hanno cucito addosso gli altri, forzando un po’. Ma alle donne, si sa, piacciono le divise: e io nella mia uniforme bianca sullo sfondo rosso o verde, devo ammettere, partivo avvantaggiato». La più famosa delle storie quella con Licia Colò che aveva trent’anni di meno. «Con Licia pensavo sarebbe stata la storia definitiva. Pensi che per lei mi ero trasferito a vivere a Casal Palocco: tanto carino, per carità, ma per uno come me abituato a Roma nord, è stata una grande prova d’amore». ...