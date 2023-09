Marco Donati | cantiere in panne in via Fabio Filzi | Arezzo non avrà una nuova caserma dei vigili

Leggi su lortica

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Dove sono i partiti che sostengono Ghinelli? Una delle opere pubbliche più importanti, tra quelle promesse dalla Giunta Ghinelli, ad oggi non sarà realizzata e per un bel po’ di tempo porterà con se contenziosi, degrado e uno scheletro urbano nella strada interessata e nel quartiere. Credo sia arrivato il momento per il Sindaco Ghinelli e le forze politiche che lo sostengono, di ammettere l’errore di fronte ai propri cittadini. Ritengo ingiusto che l’AssessoreSacchetti sia l’unico a metterci la faccia. A Sacchetti sono stati lasciati in carico tutti i problemi e le patate bollenti di questa amministrazione, di fatto l’unico amministratore di questa Giunta che non appartiene alle liste che hanno sostenuto Ghinelli, che risiede in Valdarno e che è il primo a ricordare a tutti il suo ruolo di tecnico prestato alla politica. Serve un’assunzione di responsabilità ...