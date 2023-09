Marchionna nomina lo staff ma ci sono già le prime polemiche. Per Assostampa 'la professione di giornalista va sempre retribuita'

Curiosità: John Philip Jacob Elkann (New York, 1º aprile 1976) è un imprenditore e dirigente d'azienda italiano.

Nell'attoha precisato che ai componenti dello staff non sarà corrisposto alcun compenso e che lanon attribuisce delega o investitura di ruoli istituzionali. Non appena resa nota ...Pubblichiamo la risposta del Sindaco di Brindisi,, alle contestazioni fatte dall'ex amministratore della Brindisi Multiservizi, Giovanni ...deputato deve procedere al rinnovo della. In ...

Il sindaco Marchionna nomina il suo staff: cinque collaboratori a titolo gratuito BrindisiReport

Marchionna nomina lo staff ma ci sono già le prime polemiche. Per ... Brindisi – Brundisium.net

Il giornalista pubblicista Andrea Pezzuto e Paolo Chiantera, già assessore della giunta Mennitti, fra i professionisti che supporteranno il primo cittadino in vari settori ...Pubblichiamo la risposta del Sindaco di Brindisi, Marchionna, alle contestazioni fatte dall’ex amministratore della Brindisi Multiservizi, Giovanni Palasciano: Questa risposta è stata inviata sotto fo ...