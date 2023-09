Curiosità: La Supercoppa italiana 2015, denominata Supercoppa TIM per ragioni di sponsorizzazione, è stata la 28ª edizione della competizione disputata l'8 agosto 2015 allo stadio di Shanghai a Shanghai, in Cina.. La sfida è stata disputata tra la Juventus, vincitrice della Serie A 2014-2015 e detentrice della Coppa Italia 2014-2015, e la Lazio, finalista di quest'ultima.

La squadra dici arriva bene (un peccato che ci sia questo stop forzato), ma senza Tomori che ... con protagonista Barella e, suo malgrado, l'arbitro. L'interista viene ammonito per ...All.: Italiano ARBITRO:MARCATORI: 23 Thuram, 8 st Martinez, 13 st rig. Calhanoglu, 28 st ... All.:ARBITRO: Rapuano MARCATORI: 9 rig. Giroud (M), 3 st Leao (M), 45 st+2 Spinazzola (R) ...

Marchetti: “Pioli non va messo in discussione, anche se i derby incidono” Pianeta Milan

Marchetti sul Milan: “Pioli non va messo in discussione' Durante l'appuntamento odierno con L’Editoriale è intervenuto sulle frequenze di TMW Radio Luca Marchetti. Queste le sue parole sul Milan: Quan ...L’esperto di mercato Luca Marchetti non ci sta a sentire e leggere tutte le critiche stanno arrivando al tecnico rossonero. Stefano Pioli è finito nell’occhio del ciclone dopo il derby perso 5-1 che t ...