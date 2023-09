Manchester United | Onana continua a sbagliare | che papera in casa del Bayern VIDEO

Curiosità: Il Manchester United Football Club (NYSE: MANU), noto semplicemente come Manchester United, è una società calcistica inglese con sede nella città di Manchester. Milita in Premier League, la massima serie del campionato inglese di calcio, dal 1975.

Attualmente svincolato, David De Gea sarebbe ormai a un passo dal ritorno in campo. Secondo quanto riportato da Foot365, il portiere ex Atletico Madrid esarebbe infatti vicino al ritorno in Spagna. Come emerso, il calciatore potrebbe presto firmare per il Real Betis, club andaluso disposto a ingaggiare subito il portiere. De Gea ...Commenta per primo Bayern Monaco (4 - 2 - 3 - 1): Ulreich; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Goretzka, Kimmich; Sané, Musiala, Gnabry; Kane.(4 - 2 - 3 - 1): Onana; Dalot, Lindelof, Lisandro Martinez, Reguilon; Eriksen, Casemiro; Pellistri, Fernandes, Rashford; Hojlund

Il Bayern Monaco trova subito il raddoppio contro il Manchester United. Al 32’ Musiala sfugge a tutti sulla sinistra poi mette dietro in area per Gnabry che calcia di prima intenzione sul secondo palo ...L'errore del portiere del Manchester United, Onana sul gol di Sane del Bayern Monaco Minuto 26 di Bayern Monaco-Manchester United e i padroni di casa passano in vantaggio. Uno-due tra Sane e Kane al ...