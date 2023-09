Manchester City-Stella Rossa | incredibile papera di Glazer | completamente a vuoto VIDEO

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Nella serata di Provedel, èladel portiere della, l’israeliano Omri, che vacol pugno sulla punizione di Julian Alvarez, che era in origine un cross molto tagliato, e viene bucato dalla traiettoria. E’ il 2-1 dele l’estremo difensore ha dunque la sconfitta dei suoi sul gruppone, visto che fino ad allora i serbi stavano reggendo a Etihad in modo miracoloso. Di seguito ecco il. Goal – ALVAREZAssist – NUNES Man2-1 Crvena Zvezda pic.twitter.com/ZYFF7AyJD0 — Anythin Real Madrid (@bernabeu stad) September 19, 2023 SportFace.

Curiosità: Il Manchester City Football Club, più comunemente noto come Manchester City, è una società calcistica inglese con sede nella città di Manchester. Milita in Premier League, la massima divisione del campionato inglese.

