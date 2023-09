Mancano i medici | ecco la soluzione della Regione Lombardia

Curiosità: La scuola medica salernitana è stata la prima e più importante istituzione medica d'Europa nel Medioevo (IX secolo); come tale è considerata da molti come l'antesignana delle moderne università.

Pochi soldi per attrarreA partire dalla mancanza di: 'dal 20% al 25% dei, ma il problema ancora più grosso è la carenza di infermieri, con un numero adeguato avremmo una ...L'organizzazione prevede la maggior parte delle somministrazioni presso gli studi deidi famiglia. Nonperò le farmacie autorizzate a tali compiti, con personale che ha seguito corsi ...

Mancano medici e Regione Lombardia fa aprire gli ambulatori ai ... La Repubblica

In Brianza mancano 110 medici di famiglia. Ma solo 27 dottori ... IL GIORNO

Alcuni utenti attestano che in alcuni casi l’attesa in questi giorni è stata di 3 ore". A Monza mancano 12 medici. Ne sono stati assegnati sette di cui uno in zona Centro/San Gerardo, uno a Cederna, ...Ad oggi l'Argentario è mancante di un medico di famiglia che ha terminato la sua attività il 9 settembre 2023, lasciando nella disperazione quasi ...