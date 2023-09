Maignan e gli infortunati | se vogliono giocare meno si taglino gli stipendi

Leggi su panorama

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Mikepuò tirare un sospiro di sollievo e con lui Stefano Pioli e i tifosi del Milan. Il guaio che lo ha messo fuori dalla sfida con il Newcastle ègrave di quanto parso in presa diretta: nessuna lesione, solo un risentimento ai flessori della coscia sinistra da valutare giorno dopo giorno. Il calendario fitto lo costringerà, forse, a saltare qualcosa ma il peggio è scongiurato e non è un dettaglio per un atleta che nelle ultime due stagioni ha dovuto restare fermo ai box complessivamente per 200 giorni, perdendosi 42 partite ufficiali di Milan e Francia. In piccola parte per la rottura del polso nell'autunno 2021, molto per una muscolatura che si è rivelata problematica. Il sospiro di sollievo die del Milan non chiude, però, il dibattito che si è aperto nei minuti successivi alla fine della sfida di San Siro, ...