Mahsa Amini e le donne iraniane proposte per il Premio Sacharov 2023 | ma la Lega punta su Musk

(Di mercoledì 20 settembre 2023)e lesono le assolute protagoniste del, il più prestigioso riconoscimento dell’Unione europea all’impegno per i diritti umani e le libertà fondamentali. Gli eurodeputati hanno infatti presentato le loro candidature, nel pomeriggio del 20 settembre, e ben tre gruppi parlamentari distinti si sono spesi in favore delleche da oltre un anno scendono in piazza a protestare per i loro diritti e contro la legge sull’hijab. La lotta della– Le tre formazioni, che peraltro compongono l’attuale maggioranza nell’Europarlamento, hanno però usato formulazioni diverse. Anzitutto, i Socialisti&Democratici – gruppo di cui fa parte il Partito Democratico – hanno ...

Curiosità: Mahsa Amini, conosciuta anche come Zina o Jîna Emînî (in persiano ; Saqqez, 21 settembre 1999 – Teheran, 16 settembre 2022), fu arrestata Il 13 settembre 2022 dalla polizia religiosa nella capitale iraniana (dove si trovava con la sua famiglia in vacanza) a causa della mancata osservanza della legge sull'obbligo del velo, in vigore dal 1981 (poi modificata nel 1983) per tutte le donne nel Paese, sia straniere, sia residenti. Dopo essere stata arrestata per aver indossato l'hijab in modo sbagliato (considerato troppo allentato) e condotta presso una stazione di polizia, la giovane è in seguito deceduta in circostanze sospette il 16 settembre, dopo tre giorni di coma, suscitando l'indignazione dell'opinione pubblica.

