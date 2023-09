Lutto in Rai | il giornalista se n’è andato a 42 anni Il triste annuncio dei colleghi

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 20 settembre 2023)nel mondo del giornalismo. Addio alRai, scomparso a soli 42per una brutta malattia. Eraprofessionista dal 2009, nato a Scilla viveva a Reggio Calabria, nel corso della sua carriera è stato redattore per circa diecial Corriere della Calabria e nelle redazioni di Torino dei quotidiani La Stampa e la Repubblica. Per la televisione aveva lavorato a Studio Aperto ed era stato direttore responsabile del sito online Ilreggino.it. Idella sede Rai della Calabria e tutta la Redazione del TGR hanno espresso il loro cordoglio “alla moglie Ketty Tramontana e alla famiglia di Pietro in questo tragico momento”, si legge sul sito della Rai. Leggi anche: “Se leggi questo messaggio sono morta”. Non ce l’ha fatta, la vip sconfitta dal cancro: ...