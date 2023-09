Lui vince il premio ipocrisia L' attacco di Renzi Chi viene affondato

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Matteone ha per tutti. Ma soprattutto per Giuseppe Conte, oggi all'opposizione ma, solo fino a qualche anno fa, presidente del Consiglio dei ministri. Il leader di Italia Viva lo ha attaccato nel corso della puntata di Stasera Italkia «Quel genio di Giuseppe Conte, che oggi è considerato il leader della sinistra», nel 2018, da presidente del Consiglio dei ministri, ha adottato i decreti Sicurezza proposti da Matteo Salvini. Lo ricorda il leader di Italia Viva Matteoa Stasera Italia su Rete 4. «Conte questa stessa faccia la usa per andare oggi a Lampedusa e attaccare Meloni. Se c'è un, loGiuseppe Conte», conclude. Poi il leader di Italia Viva ha avuto parole importanti anche sul salario minimo. «A me la pagliacciata sul salario minimo non piace per ...