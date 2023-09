(Di mercoledì 20 settembre 2023) Bilancio oltremodo negativo per loitaliano ai Campionati Mondiali 2023 di, in corso di svolgimento alla Stark Arena di Belgrado. I sei atleti azzurri impegnati nella rassegna iridata non sono andati oltre lo scoglio degli ottavi di finale, mancando inoltre il ripescaggio e quindi anche la possibilità di agguantare ilper Parigi 2024. Grande delusione soprattutto per le due stelle della spedizione tricolore Franke Abraham, che hanno bucato il primo evento di qualificazione a cinque cerchi (venivano assegnate cinque quote per categoria) e dovranno rimediare ad aprile o maggio dell’anno prossimo con le ultime due chance a disposizione per volare alle Olimpiadi. Il prossimo step sarà il torneo europeo di qualificazione ...

Curiosità: I campionati mondiali di lotta (in lingua inglese UWW Wrestling World Championships) sono una manifestazione internazionale di lotta libera e lotta greco-romana organizzata dalla Federazione internazionale delle lotte associate (UWW), che si tiene con cadenza inizialmente triennale e successivamente annuale (con eccezione dell'anno olimpico) dal 1904 per la lotta greco-romana e da 1951 per la lotta libera. Dal 1987 si tengono anche le competizioni di lotta femminile.

...il presidente americano Joe Biden ha assicurato il suo sostegno al popolo ucraino nella sua...Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite non è più un garante della sicurezza a livelloma ......un livello di divisione tra superpotenze che non ha precedenti dalla Seconda guerra. ... come laai cambiamenti climatici. Su questo, ha concluso, "fin dal primo giorno della mia ...

Lotta, Mondiale disastroso per l'Italia nello stile libero. Chamizo e Conyedo avranno ancora due occasioni per il pass olimpico OA Sport

Mondiali: Aurora Russo, ripescata, continua a lottare domani insieme all'esordio di Esposito e Caneva Fijlkam

In occasione della 30ª Giornata Mondiale dell'Alzheimer, Macerata ospiterà convegni, sessioni di formazione e check up della memoria per sensibilizzare, prevenire e supportare la lotta contro questa p ...In occasione della giornata mondiale dell'Alzheimer un incontro pubblico con medici e operatori del settore con un report delle attività svolte fin ad oggi ...