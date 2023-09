Curiosità: Lo stress correlato al lavoro (definito anche stress lavoro-correlato o stress da lavoro correlato) può essere definito come la percezione di squilibrio avvertita dal lavoratore quando le richieste dell'ambiente lavorativo eccedono le capacità individuali per fronteggiare tali richieste, portando inevitabilmente nel medio-lungo termine ad un vasto spettro di sintomi o disturbi che vanno dal mal di testa, ai disturbi gastrointestinali e/o patologie del sistema nervoso come disturbi del sonno, nevrastenia, sindrome da fatica cronica fino a casi di burn-out o collasso nervoso.

Il delirio più frequente al mondo è quello persecutorio, cheil 64,5% delle oltre 10.000 ... i deliri hanno bisogno di una causa scatenante per manifestarsi: 'Generalmente si tratta di...... soprattutto nel contesto attuale in cui l'inflazioneognuno di noi, a partire dalla spesa ... allontanandoed emotività. Questo in Italia manca a molti. Ma spesso, non viene ...

Lo stress colpisce 8 italiani su 10, scrittura e sport tra i rimedi Tiscali Notizie

Colpisce un italiano su 3, come riconoscere e superare lo stress da rientro dalle vacanze UdineToday

ROMA (ITALPRESS) - Sensazione di essere sopraffatti dagli impegni, preoccupazioni costanti, difficoltà a concentrarsi e a prendere sonno sono ...La crescente scarsità di acqua pulita: una questione di sopravvivenza Secondo un recente studio pubblicato dall’Istituto Mondiale delle Risorse (WRI), 25 ...