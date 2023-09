Lo spread tra Btp e Bund chiude in calo a 174 punti

Curiosità: Lo spread (pronuncia: /spred/), termine della lingua inglese traducibile con «differenza», «scarto» o «divario», è la differenza di rendimento tra due titoli (azioni, obbligazioni, titoli di stato) dello stesso tipo e durata, uno dei quali è considerato un titolo di riferimento. Nel caso dei titoli di Stato, spesso i titoli di riferimento sono i Bund emessi dalla Germania (Bundesanleihe), considerata la solidità e la forza dell'economia tedesca.

LoBtp e Bund chiude in calo in vista delle decisioni della Fed. Il differenzialei due titoli di Stato scende a 174 punti, rispetto ai 177 punti della vigilia. In calo di sei punti base ...LoBtp e Bund chiude in calo a 174 punti. Bene tutto il settore bancario con Intesa (+2,9%), Bper (+2,6%), Banco Bpm (+2,2%). Positiva Mediobanca (+0,8%), nel giorno della lista del Cda ...

Lo spread tra Btp e Bund stabile a 177 punti base Agenzia ANSA

La Borsa di Milano chiude in rialzo dell'1,6%, con Unicredit che vola del 4,7%. Lo spread tra Btp e Bund scende a 174 punti. Bene anche Amplifon, Diasorin, Stellantis e Tim. Il calo del prezzo del pet ...Il rendimento dei Btp e dei Bund è tornato ai 177 punti dell'avvio. Il decennale italiano ha un rendimento del 4,48%, in calo di 2,4 punti.