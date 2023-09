Lo sport entra nella Costituzione italiana | il parlamento vota il sì

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Svolta importante per loitaliano, che: lo hato ilcon 312 voti favorevoli su 312 Svolta epocale nelloitaliano, che. Come riportato da Sky, il disegno di legge è passato alla camera con 312 voti favorevoli su 312.

Curiosità: Il Palazzetto dello Sport è un edificio multifunzione, adibito principalmente a uso sportivo, che sorge a Roma nel quartiere Parioli.

Svolta importante per loitaliano, chenella Costituzione: lo ha votato il parlamento con 312 voti favorevoli su 312 Svolta epocale nelloitaliano, chenella costituzione italiana. Come riportato da ...... conclude Abodi 'Primo sostenitore dall'avvento della presidenza Coni, primo firmatario per avviare l'iter formale, oggi fiero dell'inserimento dellonella Costituzione grazie alla totale ...

Lo sport entra in Costituzione, ok definitivo della Camera - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Camera, ok definitivo unanime con 312 sì. Sport entra in Costituzione Tiscali Notizie

Roma, 20 set. (askanews) – Via libera definitivo alla revisione costituzionale che introduce lo sport tra i valori tutelati dalla Carta fondamentale. L’aula della Camera, in seconda deliberazione, ha ...«La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme»: questo il comma aggiunto al testo dell’articolo 33 in seg ...