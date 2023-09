Lo Sport entra nella Costituzione Italiana | 312 voti favorevoli

Leggi su calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Con 312su 312 votanti totali, la Camera dei Deputati ha approvato l’inserimento del termine “attivitàive”. L’introduzione è avvenuta in aggiunta all’articolo 33, nel quale si legge che “l’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento“, al quale è stata aggiunta la formula: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attivitàiva in tutte le sue forme“. La formula “attivitàiva” è stata scelta, al posto di “”, per sottolineare l’attenzione verso lopraticato e non solo per la sfera agonistica delle discipline. Fin qui la parola ‘iva’ era presente solo ...