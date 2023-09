Lo sport entra in Costituzione | l’ok alla Camera

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Approvata la proposta di legge con voto all’unanimità Giornata storica per il movimento dello. Nella giornata di oggi, 20 settembre, all’Aula dellaè stata approva in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela delloinall’unanimità, con 312 sì. Il provvedimento aveva già ricevuto il via libera dal Senato in seconda lettura (170 sì, 1 astenuto) il 17 maggio scorso e in prima lettura il 13 dicembre 2022 (145 sì e 4 astenuti). E semprec’era già stata un’approvazione unanime il 4 aprile. Il testo è composto di una sola norma che all’articolo 33 della Carta, dove si parla di arte e scienza, aggiunge: “La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell’attività ...

lo, grazie alla modifica all'articolo 33, che ora 'riconosce il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dell'attività sportiva in tutte le sue forme',a far ...

Il presidente del Coni Giovanni Malagò, primo firmatario per avviare l'iter formale, ha così commentato l'ok definitivo della Camera all'ingresso dello Sport nella Costituzione: " Degno riconoscimento ...L’Aula della Camera approva in via definitiva la proposta di legge costituzionale che inserisce la tutela dello sport in Costituzione all’unanimità, con 312 sì. Il provvedimento aveva già ricevuto il ...