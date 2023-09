LIVE Spagna-Italia 0-0 | Qualificazioni Mondiali calcio a 5 in DIRETTA | inizia la ripresa a Guadalajara

Leggi su oasport

-19 Catela cerca la conclusione con il mancino, pallone che esce per un soffio. -20IL SECONDO TEMPO! 21.57 Tutto pronto per l'inizio della. 21.54 Stanno per rientrare le due squadre in campo. 21.44 Il primo tempo della sfida trasi chiude in parità: nulla da rimproverare agli azzurri nei primi 20? di gioco, abili a neutralizzare quasi tutti i possibili pericoli per la propria porta, e salvandosi con un paio di interventi di Pietrangelo. L'non è riuscita a pungere in attacco più di quel che può fare, ma la prova della squadra di Bellarte può solo che considerarsi positiva vista la grinta e la volitività messa in campo. A tra poco per il secondo tempo! -0.00 FINISCE IL PRIMO TEMPO!