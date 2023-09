LIVE Real Sociedad-Inter 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | traversa di Merino!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA82? Remiro anticipa Thuram lanciato a rete. 80? Rete in fuorigioco per Thuram. 78? Fuori De Vrij, dentro Acerbi per l’. 76? Discesa di Thuram che scivola prima di poter calciare il pallone. 74? Fuori Kubo e Oyarzabal, dentro Sadiq e Odriozola nel. 72? Fuori Mkhitaryan, dentro Sanchez per l’. 70? Merino di testa trova la parte superiore della. 68?che riprende il suo incessante attacco. 66? Levato il rosso a Barella grazie all’aiuto del VAR. 64? Rosso per Barella, ma il VAR è in corso. 62? Dumfries in un tentativo disperato anticipa Ali Cho lanciato in porta. 60? Dentro Ali Cho e Munoz, fuori Tierney e Barrenetxea nel...