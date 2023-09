LIVE Real Sociedad-Inter 1-0 | Champions League calcio in DIRETTA | entra in campo Thuram!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA64? Rosso per Barella, ma il VAR è in corso. 62? Dumfries in un tentativo disperato anticipa Ali Cho lanciato in porta. 60? Dentro Ali Cho e Munoz, fuori Tierney e Barrenetxea nel. 58? Pronti cambi anche per il. 56? Dentro Dimarco, Frattesi e Thuram, fuori Arnautovic, Asllani e Bastoni nell’. 54? Pronti tre cambi per i nerazzurri. 52?in pieno controllo del match. 50? Botta di Kubo dalla distanza,in difficoltà. 48? Punizione di Brais Mendez che chiama all’vento in tuffo Sommer. 46? Inizia il secondo tempo! 21.50meritatamente in vantaggio, dominio iniziale ...