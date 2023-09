LIVE Real Sociedad-Inter 1-0 | baschi molto in palla | gara difficile

(Di mercoledì 20 settembre 2023)è l’incontro valido per la prima giornata di Uefa Champions League 2023-2024, girone D: segui l’eventocon la cronaca testuale a cura di-News.it. Il fischio d’inizio è previsto alle ore 21.00, si gioca all’Estadio Municipal de Anoeta. PAGINA IN AGGIORNAMENTO – PREMI F5 O RICARICA L’APP1-0 17? Ancora Dumfries, attivo sulla destra, cross per lo stacco alto di Arnautovic.in ripresa dopo i primi minutinegativi 15? Buona azione personale di Dumfries sulla destra, ma il cross basso trova solo Le Normand 12? Ammonizione per Asllani:vento in ritardo dell’albanese sul numero 8 Merino 4? GOL...

Curiosità: Real Live è un album live che documenta il tour europeo di Bob Dylan del 1984, pubblicato alla fine di quello stesso anno dalla Columbia Records. La maggior parte del disco è stata registrata a Wembley Stadium il 7 luglio, ma License to Kill e Tombstone Blues provengono dal concerto del St James' Park di Newcastle del 5 luglio, e I and I e Girl from the North Country sono state registrate a Slane Castle in Irlanda l'8 luglio.

All'Anoeta, il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 traSociedad ed Inter: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Anoeta,Sociedad ed Inter si affrontano nel match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024.Sociedad - Inter 1 - 0: sintesi e moviola Minuto di ...Una Partita Molto Attesa Rojacalcio è lieta di presentarvi l'anticipo traSociedad e Inter, una partita che ha attirato l'attenzione di appassionati di calcio di tutto il mondo. ...

LIVE, Real Sociedad-Inter 1-0: leggerezza di Bastoni, vantaggio dei baschi con Mendez fcinter1908

Real Sociedad-Inter 1-0: Cronaca in diretta LIVE Virgilio Sport

REAL SOCIEDAD-INTER 1-0 (4' Brais Mendez) LIVE MATCH 20' - Arnautovic tutto solo davanti a Remiro calcia in bocca al portiere. Per fortuna dell'austriaco, era tutto vano ...REAL SOCIEDAD-INTER 1-0 (4' Brais Mendez) LIVE MATCH 15' - Carlos Augusto non riesce ad evitare un fallo laterale per la Real Sociedad. Inter frettolosa che commette ...