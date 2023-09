LIVE – Padova-Novara 2-0 | Serie C 2023 2024 DIRETTA

Leggi su sportface

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ladi, match valido per la quarta giornata di. Nel girone A nel turno infrasettimanale ecco che all’Euganeo si sfidano due squadre partite in modo certo diverso: un pareggio a testa, ma mentre i veneti hanno vinto le altre due, i piemontesi hanno perso le restanti e dunque ci sono sei punti di distanza. Chi vincerà? Appuntamento alle ore 20.45 di mercoledì 20 settembre. COME SEGUIRLA Sportface.it non vi lascerà soli e vi terrà informati in tempo reale. PER AGGIORNARE LAPREMERE F5 O FARE REFRESH2-0 (29? Varas, 38? Bortolussi) 45’+1? – Termina il primo tempo!in vantaggio 2-0,che dopo aver fallito il ...