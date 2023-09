LIVE Italia-Uruguay 14-17 | Mondiali rugby 2023 in DIRETTA | splendida meta di Lamaro

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48?- Calcetto di Capuozzo che permette ai suoi di risalire il campo. 48?- Altri 5 minuti di superiorità numerica in favore degli azzurri. 47?- Arriva la trasformazione di Tommaso Allan.1417. 46?-AAAAAAA! Stavolta Micheledi prepotenza sfrutta il meraviglioso lavoro di Lorenzo Cannone. Rientriamo in partita.1217. 46?- Pressione furibonda dell’. 44?- Cancellata la marcatura azzurra. Pallone schiacciato purtroppo sul braccio di un difensore. 44?-AAA!!! Dalla touch il carrettino azzurro irrompe in. Attenzione però al TMO anche in questo caso. 43?- Momento ...

Mondiali Rugby, girone A Nizza, Stade de Nice, inizio ore 17:452°T Uruguay 7 Risultato 17 SEGUI- URUGUAY IN DIRETTA SU ...NIZZA (FRANCIA) - Dopo il vittorioso esordio nel Gruppo A contro la Namibia a Saint - Etienne, l'di di Crowley torna in campo ai Mondiali di rugby in Francia : oggi (20 settembre, ore 17:45) gli azzurri sfidano l'Uruguay all'Allianz Riviera di Nizza. Segui la diretta della ...

Rugby, Italia-Uruguay 7-17: LIVE | Diretta Mondiali La Gazzetta dello Sport

A Nizza gli azzurri a caccia delle seconda vittoria che garantirebbe il terzo posto nel girone. Capuozzo estremo, fratelli Garbisi e Cannone in campo dal via ...