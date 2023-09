LIVE Italia-Colombia 2-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | le azzurre conquistano il secondo set!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12:20 Qualche difficoltà in più nelset per le, che sono comunque state brave a prendere il largo sul finale. Degradi top scorer del parziale con 8 punti, 2 ace di squadra, 3 muri e 6 errori gratuiti. 25-20 ACEEEE DI LUBIAN! 24-20 Degradi regala 4 set-point all’. 23-20 Errore in battuta per Villani. 23-19 Ottima fast di Lubian! 22-19 Ancora un attacco vincente di Gamboa. 22-18 Lubian approfitta di una palla a filo rete. 21-18 Diagonale profonda di Gamboa. 21-17 MUROOO SU CONEO! 20-17 Primo tempo appoggiato di Squarcini. 19-17 Errore al servizio per le. 19-16 Ottimo colpo in parallela di Degradi. 18-16 Coneo gioca sulle mani alte di Squarcini. 18-15 MURONE DI SQUARCINI SU CONEO! 17-15 ACE DI BOSIO! 16-15 Nwakalor ...