LIVE Italia-Colombia 1-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | le azzurre faticano a scappare via nel secondo parziale 17-15

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA19-16 Ottimo colpo in parallela di Degradi. 18-16 Coneo gioca sulle mani alte di Squarcini. 18-15 MURONE DI SQUARCINI SU CONEO! 17-15 ACE DI BOSIO! 16-15 Nwakalor non sbaglia senza muro. 15-15 Coneo trova una diagonale profonda. 15-14 Questa volta Degradi stringe la diagonale. 14-14 Muro di Lucumi su Degradi. 14-13 Villani trova le mani del muro. 13-13 Pallonetto di Segovia. 13-12 STAMPATONA DI BOSIO SU SEGOVIA! 12-12 Villani riporta il set in parità. 11-12 MURO DI VILLANI SU GAMBOA! 10-12 Errore in battuta per Squarcini. 10-11 Primo tempo di Squarcini al termine di uno scambio lungo. 9-11 Gamboa approfitta di una slash. 9-10 Errore in battuta di Degradi. 9-9 Spallata paurosa di Degradi. 8-9 Scappa un bagher difensivo abbastanza semplice a Bosio. 8-8 Degradi trova le mani del muro avversario. 7-8 Parallela ...