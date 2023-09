LIVE Italia-Colombia 0-0 | Preolimpico volley femminile in DIRETTA | si comincia!

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11-5 Due gran difese di Squarcini e contrattacco vincente di Nwakalor. 10-5 Mani-out di Nwakalor da posto due. 9-5 Scappa il pallonetto di sinistra di Villani. 9-4 Pallonetto spinto di Segovia. 9-3 Bordata in parallela di Villani. 8-3 Primo tempo di Squarcini. 7-3 Sylla sciupa due ottime difese di Parrocchiale. 7-2 Pipe vincente di Villani e time-out per la. 6-2 Pallonetto millimetrico di Sylla. 5-2 Errore in attacco di Coneo. 4-2 Errore al servizio di Lubian. 4-1 Mani-out da seconda linea per Nwakalor. 3-1 ACEEEE DI LUBIAN! 2-1 Errore in attacco per Marin. 1-1 Fast vincente di Lubian. 0-1 Si parte con un ace di Marin. 11:29 Per lain campo: Segovia, Olaya Gamboa, Ospinto Montero, Marin, Coneo Cardona, Lucumi Briche e Toro. 11:27 Tanti cambi nel sestetto ...