LIVE Ciclismo femminile | cronometro Europei 2023 in DIRETTA | c’è Vittoria Guazzini nella gara Elite

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LABuongiorno a tutti amici di OA Sport e benvenuti allatestuale dellavalida per i Campionati. Si gareggerà a Drenthe, nei Paesi Bassi, a partire dalle ore 14.29 e sicuramente ci sarà da divertirsi. Il percorso della, che sarà uguale a quello maschile, prevede 29,5 chilometri con partenza dallo Zoo-Parco Avventura di Emmen e arrivo a Emmen. Il tracciato sarà quasi totalmente pianeggiante (saranno soltanto 84 i metri di disllo) e sarà dunque adatto alle specialiste più pure delle gare contro il tempo. Al via si presenteranno in tutto 30 atlete, ...