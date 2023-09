LIVE Ciclismo | cronometro U23 Europei in DIRETTA | tutto pronto per le prime partenze

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.02 I rivali più agguerriti saranno probabilmente lo spagnolo Raul Garcia Pierna e l’irlandese Darren Rafferty. Occhio però anche a Jakob Söderqvist per la Svezia, Carl-Frederik Bevort per la Danimarca ed Antonio Morgado per il Portogallo. Romele partirà tra gli outsider, come Eddy Le Huitouze per la Francia ed il danese Gustav Wang. 12.59 Il grande favorito non può dunque che essere Alec Segaert, già vincitore lo scorso anno, due volte secondo ai Mondiali nella categoria e secondo anche ai Campionati nazionali del Belgio nella categoria Elite, dietro al solo Wout van Aert. 12.56 Partiamo col dire che il Campione del Mondo di categoria, Lorenzo Milesi, non sarà presente, costretto al forfait dopo le cadute e gli acciacchi di una Vuelta che l’ha visto anche indossare la prima Maglia Rossa. Per l’Italia ...