LIVE Ciclismo | cronometro juniores Europei 2023 in DIRETTA | Giaimi in lotta per una medaglia!

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11.39 Perde posizionial secondo intermedio ed ora è dietro sia a Nordhagen che a Sentjens. 32” di ritardo da Philipsen, ma solo 3” e 4” dalle posizioni da podio. FORZA LUCA! 11.38 Nordhagen è secondo ai 13.7 km con 28” di ritardo da Philipsen. Probabilmente questo è il tempo chedovrà tenere d’occhio, ma mai dire mai. 11.37 Questa la graduatoria dei passaggi ai 9 km quando sono transitati tutti i corridori: 1 44 PHILIPSEN Withen Albert DENMARK 00:10:37.33 50.842 2Luca ITALY 00:10:55.14 00:17.80 49.46 3 5 NORDHAGEN Jørgen NORWAY 00:10:55.94 00:18.60 49.39 4 10 SENTJENS Sente BELGIUM 00:10:58.02 00:20.68 49.24 5 1 LEIDERT Louis GERMANY 00:11:02.35 00:25.01 48.92 11.36 Anche Leidert ha già accumulato 25” di ritardo in 9 km! Che capolavoro ha ...

LIVE Ciclismo, cronometro juniores Europei 2023 in DIRETTA: Luca Giaimi mira al podio OA Sport

