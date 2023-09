LIVE Ciclismo | cronometro Europei 2023 in DIRETTA | Tarling | Van Aert e Kung si giocano il successo

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA17.04 Joshuarischia tantissimo la traiettoria di una curva, frena e riesce a correggere. 17.03 Mattia Cattaneo fra poco sarà al secondo rilevamento cronometrico: difficile per l’azzurro un podio, visto lo strapotere dei primi tre. 17.01 Questi i tempi al secondo intermedio: 1 9 BISSEGGER Stefan SWITZERLAND 00:24:38.17 58.45 2 10 HOOLE Daan NETHERLANDS 00:25:00.94 00:22.76 57.56 3 21 LAMPYves BELGIUM 00:25:03.77 00:25.60 57.46 4 27 BAX Sjoerd NETHERLANDS 00:25:03.88 00:25.71 57.45 5 18 ARMIRAIL Bruno FRANCE 00:25:08.63 00:30.45 57.27 16.59 Molto lontano Sobrero che è nono provvisoriamente al secondo intertempo. 16.58 Nuovo miglior tempo per Lampal traguardo: 32:55, quattro secondi meno ...