LIVE Ciclismo | cronometro Europei 2023 in DIRETTA | buon inizio per Cattaneo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DI PARTENZA DELLA16.54 Kung si mette davanti ai 10,1 km: 10’05”.è secondo a 12 secondi dall’azzurro. 16.52 Lampaert al secondo intermedio ha un tempo pressoché uguale a quello di Bax. 16.50 Makogon è il primo al traguardo con poco più di 35 minuti di tempo impiegato sulla strada. 16.49 Cavagna e Bissegger passano per primi ai 10,1 km! 10:20 per il francese, 10:21 per l’elvetico. 16.47 Questi i primi rilevamenti ai 24 km: 1 27 BAX Sjoerd NETHERLANDS 00:25:03.88 57.45 2 26 LARSEN Niklas DENMARK 00:25:12.57 00:08.68 57.12 3 28 ALVES OIRA Ivo Manuel PORTUGAL 00:25:21.73 00:17.84 56.78 4 32 MAKOGON Vladyslav FINLAND 00:26:43.80 01:39.91 53.87 5 29 PASTUSHENKO Yan UKRAINE 00:27:33.27 02:29.38 52.26 16.46 Ultima partenza, quella ...