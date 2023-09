LIVE Ciclismo | cronometro Europei 2023 in DIRETTA | alle 16 15 si parte | Cattaneo all’assalto della medaglia

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAI PETTORALI DINZA16.14 Oltre a, c’è anche Matteo Sobrero che in passato è stato campione italiano. Anche questo azzurro può puntare a una top 10. Non sarà semplice spezzare il dominio elvetico: Stefan Kung e Stefan Bissegger sono due candidati alla vittoria. 16.11 Per l’Italia c’è Mattia, un atleta sicuramente valido in questo tipo di prove. Visto il campo dicipazione, non è remoto pensare ad un’ipotesi diper l’azzurroSoudal Quick-Step. 16.08 Sono 32 gli atleti innza in questa: i favoriti principali sono Joshua Tarling, bronzo mondiale nelle prove contro il tempo ...