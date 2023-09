LIVE – Braga-Napoli | il cammino degli azzurri inizia in Portogallo | attesa per le formazioni ufficiali

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Champions League,: Segui la diretta con lee i risultati in tempo reale insieme a tutti gli aggiornamenti. CALCIO. La Champions League, nell’edizione UEFA 2023-2024, è finalmente arrivata, e il, in qualità di testa di serie del Gruppo C, è pronto ad affrontare lo Sportingin. La partita di apertura si terrà all’Estadio Municipal de, con il fischio d’inizio previsto per le ore 21:00. Dove SeguireLa partita Sportingsarà trasmessa in diretta su SKY, sui canali SKY Sport Uno (canale 201) e SKY Sport (canale 252), con la possibilità di streaming su SkyGo, NOW e Mediaset ...