LIVE Braga-Napoli 0-1 | Champions League calcio in DIRETTA | i padroni di casa provano a spingere alla ricerca del pareggio

78? Fallo del neo entrato Zalazar su Zielinski, punizione battuta servendo in profondità in lungolinea il macedone Elmas. 77? Altra sostituzione per Artur Jorge: fuori Djalo, dentro Banza. 76? Altra grande manovra dei partenopei, che aspettano il momento giusto per verticalizzare trovando ancora una volta Zielinski, il suo cross da posizione defilata viene mandato in angolo. 74? ZIELINSKI! Azione corale delcon Di Lorenzo che con cross morbido libera il centrocampista polacco sul secondo palo, dal suo piede esce un pallone a metà tra un tiro e un cross che attraversa tutta l'area e si spegne sul fondo. 73? Meret respinge di pungo subendo anche una carica, punizione in favore della squadra di Rudi Garcia. 72? Non rischia Di Lorenzo con la pressione alle spalle e si rifugia in angolo, ...