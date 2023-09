LIVE Braga-Napoli 0-1 | Champions League calcio in DIRETTA | Di Lorenzo sul finire di primo tempo porta in vantaggio i partenopei

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA45+6? Fine0-1! 45+5? Allungato leggermente il recupero per l’esultanza del gol, punizione per gli ospiti per un fuorigioco di rientro dei padroni di casa. 45+4? Fondamentale aver sbloccato la partita suldel, con ilche può tranquillizzarsi e continuare a macinare il proprio gioco nella seconda frazione in un match molto delicato e imnte. 45+3? Meraviglioso gol del terzino del, che viene innescato da una sponda di Osimhen. Parte tutto dal cross in seguito ald’angolo, fino al tiro al volo dell’esterno schiacciato a terra che finisce sotto l’incrocio ...