LIVE Braga-Napoli 0-1 | Champions League calcio in DIRETTA | Anguissa pericoloso in avvio di ripresa

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA61? Perfetta la corsa all’indietro e la chiusura in lettura di Juan Jesus, può ripartire ildai piedi di Meret. 60? Vuole chiudere i conti per evitare brutte sorprese la squadra di Garcia, che staziona da parecchi minuti stabilmente nella metà campo avversaria. 59? Tiro a giro tentato sempre da Osimhen dopo un’azione nata da una magia di tacco di Kvaratskhelia, conclusione deviata e nuovo giro dalla bandierina per i partenopei. 58? OSIMHEN! Sempre lui il, bordata di destro sul primo palo che accarezza il palo della porta difesa da Matheus. 57? Politano sgambetta da dietro il suo diretto avversario e viene ammonito, arbitro molto fiscale e con il cartellino facile. 56? KVARA! Il georgiano si avventa su una palla vagante sugli sviluppi di...