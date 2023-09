LIVE – Braga-Napoli 0-1 46? pt Di Lorenzo | grande occasione di testa per Anguissa

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilfa il suo esordio in Champions League in questa stagione: segui con noi ildel match contro il. Benvenuti cari amici di Spazioe benvenuti allatestuale di, match d’esordio degli azzurri in questa edizione di Champions League. La squadra di Rudi Garcia ha bisogno di rialzarsi dopo il doppio stop con Lazio e Genoa in campionato: i tifosi pretendono risposte sin da subito e un altro passo falso potrebbe essere fatale per il tecnico francese. Formazioni ufficialiIlscenderà in campo con il consueto 4-3-3. Nessun esordio stagionale per Natan: sarà ancora Juan Jesus a giocare dal primo minuto. Tornano Rrahmani e Mathias Ora in difesa, ...