LIVE – Braga-Napoli 0-0 | tre occasioni nitide per gli azzurri

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Ilfa il suo esordio in Champions League in questa stagione: segui con noi ildel match contro il. Benvenuti cari amici di Spazioe benvenuti allatestuale di, match d’esordio degliin questa edizione di Champions League. La squadra di Rudi Garcia ha bisogno di rialzarsi dopo il doppio stop con Lazio e Genoa in campionato: i tifosi pretendono risposte sin da subito e un altro passo falso potrebbe essere fatale per il tecnico francese. Formazioni ufficialiIlscenderà in campo con il consueto 4-3-3. Nessun esordio stagionale per Natan: sarà ancora Juan Jesus a giocare dal primo minuto. Tornano Rrahmani e Mathias ...

Dopo i passi falsi in campionato, il Napoli fa visita alin Champions League ...... il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Estadio Municipal,e Napoli si ...

LIVE - Braga-Napoli 0-0: inizia la partita! Tutto Napoli

Diretta Sporting Braga-Napoli, live la partita di Champions dalle 21 Quotidiano Sportivo

3' - HORTA! Accelerazione improvvisa del Braga: Juan Jesus sbaglia l'anticipo su Djalò che va via sulla destra e appoggia in area per Horta che si gira e calcia col destro. Bravo Meret a deviare in ...Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo tribuna per lo svedese per un leggero affaticamento muscolare. A riferirlo è Sky ...