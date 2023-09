LIVE Braga-Napoli 0-0 | subito miracolo di Meret

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I campioni d’Italia in carica delesordiscono in quest’edizione della Champions League. In Portogallo, i partenopei debuttano...

In Portogallo, i partenopei debuttano nella massima competizione europea contro ildi Arhur Jorge che torna in Coppa dei Campioni dopo 11 anni di assenza. Non è stato un avvio positivo di ...... il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Estadio Municipal,e Napoli si ...

LIVE - Braga-Napoli: formazioni ufficiali. Gioca Jesus, in attacco c'è Politano. Natan ancora in panchina AreaNapoli.it

LIVE - Braga-Napoli, pre-partita: Natan ancora fuori, c'è Politano nel tridente Tutto Napoli

Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo tribuna per lo svedese per un leggero affaticamento muscolare. A riferirlo è Sky ...19.40 - Nel pre-partita di Braga-Napoli, il centrocampista azzurro Piotr Zielinski è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: "Uno stadio come questo senza curve E' molto particolare, non ci ho mai ...