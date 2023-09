LIVE Braga-Napoli 0-0 | Di Lorenzo e Osimhen sfiorano il vantaggio | miracoli di Matheus

(Di mercoledì 20 settembre 2023) I campioni d’Italia in carica delesordiscono in quest’edizione della Champions League. In Portogallo, i partenopei debuttano...

Dopo i passi falsi in campionato, il Napoli fa visita alin Champions League ...... il match valido per la prima giornata dei gironi della Champions League 2023/2024 trae Napoli: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll'Estadio Municipal,e Napoli si ...

LIVE - Braga-Napoli 0-0: inizia la partita! Tutto Napoli

Diretta Sporting Braga-Napoli, live la partita di Champions dalle 21 Quotidiano Sportivo

3' - HORTA! Accelerazione improvvisa del Braga: Juan Jesus sbaglia l'anticipo su Djalò che va via sulla destra e appoggia in area per Horta che si gira e calcia col destro. Bravo Meret a deviare in ...Il centrocampista azzurro non sarà neanche in panchina nel match che inizierà tra poco contro lo Sporting Braga. Solo tribuna per lo svedese per un leggero affaticamento muscolare. A riferirlo è Sky ...