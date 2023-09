LIVE Braga-Napoli 0-0 | Champions League calcio in DIRETTA | clamorosa occasione sciupata da Osimhen in avvio

Leggi su oasport

(Di mercoledì 20 settembre 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20? DJALO! Punizione calciata a mezz’aria sul palo vicino, conclusione che esce di un soffio, pericolo scampato per il. 19? Ingenuità colossale di Anguissa, che non si libera del pallone e cerca di difendere il possesso. Ricardo Horta lo pressa e guadagna una buonissima punizione dal limite dell’area per il, oltre all’ammonizione per il centrocampista di Garcia. 18? Spizzata di Oatigard per Di Lorenzo, il terzino napoletano colpisce l’esterno della rete ma era tutto fermo causa fuorigioco. 17? Contatto falloso tra Zielinski e Carvalho, successivamente Jose Fonte svirgola in area e regala agli ospiti un tiro dalla bandierina. 16? Sortita offensiva del, che dopo und’angolo a favore non riesce a sviluppare un’azione ...