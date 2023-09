L' Italrugby batte l' Uruguay e ipoteca la qualificazione ai Mondiali del 2027

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Seconda vittoria per l’nella coppa del Mondo 2023 e terzo posto assicurato nel Gruppo A. Sul terreno dell’Allianz Riviera di Nizza, il XV del ct Crowley, a segno all’esordio contro la Namibia, ha superato in rimonta l’per 36-17 (7-17) con un computo di 5 mete ad una. Gli azzurri vanno in meta con Pani al 7' (trasforma Allan), Etcheverry sbaglia un piazzato al 2' e al 22' ma...

Curiosità: La nazionale italiana di rugby a 15 è la selezione maschile di rugby a 15 (o Rugby union) che rappresenta l'Italia in ambito internazionale.

Un'altra vittoria, la seconda nel torneo, per l'ai Mondiali 2023, questa volta contro l'Uruguay. Il successo per gli azzurri significa terzo posto assicurato nel Gruppo A. Le fasi della gara Sul terreno dell'Allianz Riviera di Nizza , la ...Inizia con una vittoria il Mondiale dell'che52 - 8 la Namibia , conquistando anche il punto bonus con sette mete. Un risultato che sarà prezioso per la differenza punti e che consente agli azzurri di volare in testa alla ...

L'Italia vince ancora: Uruguay ribaltato 38-17 Sky Sport

Mondiali di rugby, l’Italia batte l’Uruguay 38-17 Sky Tg24

Seconda vittoria per gli azzurri nella coppa del Mondo 2023 e terzo posto assicurato nel Gruppo A in cui ci sono anche Francia e Nuova Zelanda ...Dopo aver sconfitto la Namibia, l'Italrugby ha superato in rimonta i sudamericani. Il successo per gli azzurri significa terzo posto assicurato nel Gruppo A Un’altra vittoria, la seconda nel torneo, ...