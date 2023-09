L' Italia non può farcela da sola Migranti | allarme Meloni all' Onu

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 20 settembre 2023) Giorgiaha portato «con forza» il tema dell'immigrazione all'Assemblea generale delle Nazioni Unite. La stabilizzazione e lo sviluppo del NordAfrica e dell'Africa Subsahariana sono stati gli argomenti chiave della missione del premier a New York, alla sua prima apparizione in questa veste al Palazzo di Vetro. Con lei, a promuovere la posizionena, che chiede sulla questione un coinvolgimento ampio della comunità internazionale, a cominciare da Onu e Unione europea, il vice premier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. «Penso che un'organizzazione come le Nazioni Unite, che fu fondamentale nel contribuire a sconfiggere la schiavitù, oggi non possa consentire il ritorno di quella barbarie sotto altre forme», ha detto il premier ai giornalisti, anticipando i contenuti del suo intervento pronunciato nella tarda notte ...