Linfoma follicolare | AIFA approva mosunetuzumab

(Di mercoledì 20 settembre 2023) È disponibile e rimborsato anche in Italia, l'anticorpo monoclonale bispecificoper il trattamento di pazienti adulti affetti da(LF) recidivante o refrattario che ...

Curiosità: Con il termine di linfoma follicolare si comprende un gruppo di forme tumorali (di caratteristiche non Hodgkin) a linfociti B maturi.

È disponibile e rimborsato anche in Italia, l'anticorpo monoclonale bispecifico mosunetuzumab per il trattamento di pazienti adulti affetti da(LF) recidivante o refrattario che sono stati sottoposti ad almeno due terapie sistemiche precedenti. Questa importante approvazione dell'Agenzia Italiana del Farmaco è giunta in ...

Roma, 20 set. (askanews) - È disponibile e rimborsato anche in Italia, l'anticorpo monoclonale bispecifico mosunetuzumab per il trattamento ...suggerendo un impatto clinico significativo di mozunetuzumab sull’andamento tipico del linfoma follicolare recidivato/refrattario”.